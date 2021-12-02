شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. صالح جمعة يرفض خروج الأهلى مهزوما أمام المصرى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض صالح جمعة نجم الأهلى السابق وسيراميكا الحالي خروج الفريق الأحمر مهزوما ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام موسم 2017 عندما سجل هدف التعادل في شباك الفريق البورسعيدي في الدقيقة 87 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، وذلك بعدما أحرز محمد الشامى هدف تقدم المصرى على الأهلى فى الدقيقة 79.

ونجح صالح جمعة بمهارة رائعة في استخلاص الكرة الكرة من لاعب المصري ليودعها في شباك بوسكا حارس الفريق البورسعيدى بتسديدة قوية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

الأهلى دخل المباراة بالتشكيل التالى: أحمد عادل، رامى ربيعة، حسين السيد، محمد نجيب، صالح جمعة، حسام غالى، محمد هانى، ميدو جابر، كريم نيدفيد، أكرم توفيق وعماد متعب،بينما جاء تشكيل المصرى كالتالي: أحمد بوسكا، أحمد منصور، عمرو موسى، كريم العراقي، فريد شوقي، إسلام صلاح، محمد الشامي، عبد الله بيكا، محمد حمدي، وأحمد قطاوي، والسيد عبد العال.

وفى سياق متصل وقع صالح جمعة، نجم خط وسط نادي سيراميكا على عقد جديد يقضي باستمراره في صفوف الفريق حتى 2023، بعد جلسة سريعة، مع المشرف العام على الكرة، والمدير الرياضي للنادي .

جاء قرار تمديد عقد صالح جمعة، مع نادي سيراميكا ، في إطار رغبة الجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان، على استمرار اللاعب، والقناعة الكاملة بإمكانيته الكبيرة.

وفي المقابل وافق اللاعب على التمديد، في ظل حالة الاستقرار، التي ينعم بها النادي، وشعوره بتكاتف كل عناصر منظومة سيراميكا ، خاصة وأنه لمس دعمًا كبيرًا وصادقًا من النادي، خلال فترة اصابته بقطع في وتر أكيليس، والتي اقترب من التعافي منها، ومن المنتظر عودته لحسابات الحهاز الفني في غضون أسابيع قليلة.