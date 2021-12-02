شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرعة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" والتي ستقام في العاصمة أبوظبي.



وتقام البطولة في الفترة من ٣ حتى ١٢ فبراير/شباط 2022، بمشاركة 7 فرق، يتقدمها الجزيرة الإماراتي المستضيف بصفته بطل الدوري الإماراتي، وتشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا.

وأوقعت القرعة الأهلي المصري في مواجهة أمام مونتيري المكسيكي في أولى مواجهات الأحمر بالدور ربع النهائي، وستقام المباراة في الخلمسة والنصف مساء السبت 5 فبراير 2022، بتوقيت القاهرة، بعد يومين من مباراة الافتتاح بين الجزيرة وأوكلاند سيتي.

وإذا فاز الأهلي على مونتيري سيواجه بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي، وذلك يوم ٨ فبراير، على أن يصعد الفائز سيصعد مباشرة لنهائي البطولة.

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري جميع مباريات كأس العالم للأندية، لمتابعي الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وكان الأهلي واجه بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بالنسخة الماضية من مونديال الأندية، وفاز الأهلي بركلات الترجيح.

تشارك 7 فرق في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وذلك بعد تأهل بالميراس البرازيلي.

الجزيرة الإماراتي (المستضيف) - بطل الدوري الإماراتي

تشيلسي الإنجليزي - بطل دوري أبطال أوروبا

الأهلي المصري - بطل دوري أبطال أفريقيا

الهلال السعودي - بطل دوري أبطال آسيا

مونتيري المكسيكي - بطل دوري أبطال الكونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - المرشح عن قارة أوقيانوسيا

بالميراس البرازيلي - بطل كوبا ليبرتادوريس

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2021

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق الجزيرة الإماراتي في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، على أن يواجه الفائز منهما الهلال السعودي في ربع النهائي.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة فريق تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في الدور نصف النهائي من البطولة.

في المقابل، سيواجه الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

المتأهل من الأهلي ومونتيري سيكون على موعد مع مواجهة بالميراس البرازيلي، بطل كوبا أمريكا 2021، في الدور نصف النهائي من البطولة.