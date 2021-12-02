موعد مباراة الهلال في كأس العالم للأندية.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيكون الهلال السعودي على موعد مع مشاركته الثانية في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها دولة الإمارات.



وينتظر أن تستضيف دولة الإمارات فعاليات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط 2022.

القرعة التي أجريت الإثنين الماضي في مدينة زيوريخ السويسرية أسفرت مواجهة ستجمع الهلال في ربع النهائي مع الفائز من المباراة الافتتاحية بين الجزيرة الإماراتي وأوكلاند السيتي النيوزيلندي.

يلتقي الهلال بطل آسيا مع الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، يوم 6 فبراير/شباط المقبل، في تمام 7:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب محمد بن زايد.

وفي حال تأهله سيلعب الهلال نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي مساء الأربعاء 9 فبراير، أما في حالة خسارته فسيواجه الخاسر من نصف النهائي الآخر بين الأهلي ومونتيري في نفس اليوم، على المركز الخامس.

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري جميع مباريات كأس العالم للأندية، لمتابعي الوطن العربي وشمال أفريقيا.

يذكر أن الهلال شارك للمرة الأولى في مونديال الأندية بنسخة العام 2019، وقد حقق خلالها المركز الرابع.