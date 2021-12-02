شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن بديل لشيلونجو فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة حمادة المصرى على الاستغناء عن النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب تواضع المستوى الفنى والبدنى للاعب طوال فترة وجوده بالقلعة الصفراء ولإفساح المجال لقيد لاعب أفريقى مميز بدلا منه فى يناير المقبل.

وتحرص اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى التى يترأسها حمادة المصرى وتضم فى عضويتها كلا من محمود حسن وأشرف خضر، على متابعة منافسات بطولة كأس العرب وقررت اللجنة الفنية متابعة كافة البطولات على الساحة من أجل توسيع دائرة اختيار اللاعبين وبحث تدعيم صفوف الفريق على أفضل شكل فى الميركاتو المقبل.

ويشارك منتخب الفراعنة في مونديال العرب بنسخته الجديدة التي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتطلع مسئولو اللجنة الفنية للوقوف على العناصر المميزة وبحث ضمها لصفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات المقبلة وفقا لقدرات واحتياجات الفريق.

وانطلقت البطولة بمشاركة اللاعبين المحليين للمنتخبات العربية والتى تعد فرصة جيدة لرصد أفضل اللاعبين القادرين على صنع الفارق.

في سياق أخر، خصص الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا منفردًا لثنائى الفريق "عبد الرحمن مجدى وأحمد مصطفى"وكان طبيب الإسماعيلى الدكتور مجدى الباز قد كشف مؤخرًا = تعرض أحمد مصطفي جناح الفريق، لشد في العضلة الضامة وسيغيب على إثرها لفترة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام.

بينما يواصل عبد الرحمن مجدى جناح الفريق التأهيل أيضًا في ظل معاناته من الإصابة بالعضلة الأمامية.

على صعيد مختلفـ، قرر الأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى للإسماعيلى، تطبيق نظام "اليوم الكامل" فى تدريب لاعبى فريقه للارتقاء بالنواحى الفنية والبدنية للاعبين ضمن خطة النهوض بالدراويش وتقديم مستوى مغاير مع عودة مسابقة الدورى .

يعكف الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أحمد صالح على تنظيم وتجهيز سلسلة من المباريات الودية، خلال فترة التوقف الحالية فى ظل توقف بطولة الدورى حاليًا.