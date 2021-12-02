شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أخيرة مع أجايي للخروج الآمن من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو الأهلى فترة توقف الدوري الحالية لإجراء محاولة أخيرة مع النيجيري جونيور أجايى جناح الاهلى من أجل حل أزمته بشكل ودي بعد رفع اسمه من قائمة المارد الاحمر للموسم الجديد ووضعه على قائمة الانتظار وفقا للوائح اتحاد الكرة، خاصة بعد رفض اللاعب كل الحلول التي تم تقديمها له طوال الفترة الماضية.

وأكد مصدر في الاهلى أن مسئولي النادى مستمرون في المفاوضات مع أجايي بشأن تخفيض قيمة عقده مقابل فسخ عقده بالتراضي وتحديد وجهته القادمة بمعرفته، ومن المتوقع أن يتم حسم المشكلة قبل نهاية فترة التوقف الدولى مشددا على أن اللاعب ملتزم بالتدريب مع فريقه والحصول على مستحقاته المادية بانتظام.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ملف عروض الشتاء التى بدأت تصل النادي بشكل ودي أو رسمي لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق الفترة الماضية ، وبعدما رفض مسئولو الأهلي الإستغناء عن العناصر الأساسية للفريق التى تلقت عروضاً مؤخرا يأتي في مقدمتهم ، محمد شريف وأفشة وحسين الشحات ، بدأ مسئولو الأهلي يدرسون بجدية ملف عروض "نجوم الدكة" مع موسيماني .

وقال مصدر في الأهلي ، أن النادي بدأ يتلقى العديد من المحادثات الودية لضم أكثر من لاعب لا يُشارك مع الفريق مؤخراً يأتي في مقدمتهم ، كهربا وطاهر محمد طاهر ورامي ربيع ومحمود وحيد وأن كان الأخير بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى طلائع الجيش ، وأوضح المصدر أن الأهلي يرغب في حسم ملف العروض خلال الفترة الحالية التي توقف فيها الدوري بسبب إرتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة في كأس العرب بقطر .