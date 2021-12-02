شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستعد للسودان بتدريبات استشفائية فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريباتهم اليوم استعدادًا لمباراة السودان المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل في الجولة الثانية لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر.

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فوزا صعبا على منتخب لبنان بهدف دون رد أحرزه محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 71 في اللقاء الذى أقيم أمس الأربعاء، بعد عرقلة لأحمد فتوح ،في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر ، ليحصل الفراعنة على 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخب الجزائر بنفس الرصيد بعد الفوز على السودان بأربعة أهداف دون رد ، ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث والسودان الرابع بدون نقاط.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب السودان يوم السبت المقبل في السادسة مساءً ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة والجزائر يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة على أن يتأهل أول و ثاني المجموعة لدور الـ8.

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس مباراة لبنان بتشكيل مكون من :-محمد الشناوي و أكرم توفيق و -أحمد حجازي و -محمود حمدي "الونش" و أحمد أبو الفتوح و -حمدي فتحي و عمرو السولية و مصطفى فتحي و مروان حمدي و محمد مجدي "أفشة" و محمد شريف ، وشهدت دكة منتخب مصر فى مباراته أمام لبنان تواجد كلاً من أحمد ياسين و عمر كمال و مروان داود و أحمد رفعت وأحمد سيد "زيزو" و أيمن أشرف و محمد صبحي و مهند لاشين و محمد عبد المنعم و أسامة فيصل و حسين فيصل و محمود جاد .