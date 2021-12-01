إصابة "مقلقة" للاعب منتخب مصر أثناء لقاء لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 ديسمبر 2021

تعرض لاعب وسط منتخب مصر حمدي فتحي لإصابة بدت خطيرة، أثارت قلق زملائه والجماهير، أثناء لقاء "الفراعنة" أمام منتخب لبنان في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.



وبعد نحو نصف ساعة من الشوط الأول باللقاء الذي أقيم الأربعاء، تعرض فتحي لاصطدام عنيف أثناء لعبة مشتركة داخل منطقة جزاء لبنان، وسقط على الأرض بقوة.

لكن بعد دقائق من توقف اللعب وارتماء فتحي على الأرض، تمكن لاعب الأهلي المصري من النهوض، إلا أن كدمة زرقاء بدت على وجهه، فيما لم يتمكن من إكمال اللقاء.

واضطر المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش إلى إشراك مهند لاشين بدلا من فتحي، الذي استكمل علاجه خارج الملعب.

ويلتقي المنتخبان في إطار مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبهما منتخبي الجزائر والسودان.

وتمكن منتخب "محاربو الصحراء" من الفوز على نظيره السوداني في وقت لاحق برباعية نظيفة.