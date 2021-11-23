الامارات | عبدالله الدرمكي رئيسا لاتحاد الإمارات لكرة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الدرمكي رئيسا لاتحاد الإمارات لكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز مرشح نادي العين، عبدالله الدرمكي برئاسة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2020-2024، بعد حصوله اليوم على 10 أصوات، في مواجهة منافسه، مرشح نادي النصر، الدكتور أحمد المطوع، الذي حاز على7 أصوات، في الجمعية العمومية العادية التي عقدت، بفندق ماريوت الجداف في دبي لانتخاب مجلس الإدارة.

واستغرقت الجمعية العمومية 40 دقيقة فقط، كونها اقتصرت على الانتخاب في منصب رئيس الاتحاد، عقب فوز المرشحين العشرة الاخرين لعضوية مجلس الادارة بالتزكية، ومن بينهم مقعدي المرأة والشباب. وشهدت الجمعية العمومية حضور كل الاندية، عدا الظفرة ومجلس أبوظبي للسيدات وكلاهما لا يحق لهما المشاركة في العملية الانتخابية، ولكن يمتلكان فقط حق الحضور.

ويفتح باب الطعون في الانتخابات بداية من الغد، ويستمر حتى الساعة الثانية عشر من نهار يوم الاثنين القادم، على أن يصدر قرارالطعون يوم الخامس من ديسمبر القادم، بينما سيتم اعتماد واعلان النتائج النهائية يوم التاسع من ديسمبر.

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