الامارات | 8 قرارت جريئة من مرتضى منصور بعد ساعة واحدة من عودته لرئاسة الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قرارت جريئة من مرتضى منصور بعد ساعة واحدة من عودته لرئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، أول أجتماع مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، بعد قرار وزير الشباب والرياضة المصري بعودته إلى رئاسة النادي.

وبحسب مصادر داخل النادي اتخذ مرتضى منصور ثمانية قرارت جريئة في أول ساعة من وجوده في النادي، وهذه القرارات هي: التجديد للاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي، التجديد لنجم وسط الزمالك طارق حامد، التجديد للاعب مصطفى فتحي، تجديد الثقة في المدرب الفرنسي كارتيرون، عودة أمير مرتضي منصور وإسماعيل يوسف للاشراف على كرة القدم، قرار بخوض مرتضى منصور الانتخابات القادمة للزمالك، إعادة هيكلة قناة الزمالك، الانتخابات القادمة للزمالك ستكون تحت اشراف مجلس مرتضى منصور.

وبدأ اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة مرتضى منصور فى حضور جميع الاعضاء أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس و إسماعيل يوسف القائم بأعمال امين الصندوق، والأعضاء: هانى زاده وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح و شريفه الفار، كما حضر شريف حسين نائب المدير التنفيذي والمستشارين محمود العسال ومحمود خالد.

ويعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحافيا، غدا الأربعاء، يعلن خلاله كافه تفاصيل المرحلة المقبلة وخارطة الطريق للعودة بنادي الزمالك إلي سابق عهده.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد قررت أمس الأثنين عودة مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة القلعة البيضاء.

وذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي لها نشرته عبر الموقع الرسمي للوزارة، أنه في إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري، فإنها قررت عودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة النادي، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضافت أن ذلك يأتي: «حرصا من وزارة الرياضة المصرية علي صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يساهم في استقرار كيان نادي الزمالك في الأربع سنوات المقبلة».

وأضافت: «ستتابع الوزارة كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة كجهة مختصة الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة القادمة في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان علي استقرار كافة أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك».

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