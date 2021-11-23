كيروش يستقر على استدعاء نجم الأهلي لقائمة كأس العرب بعد إصابة زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، على ضم حسين الشحات نجم الأهلي، كبديل لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في قائمة كأس العرب، في حال عدم لحاق الأخير بالمشاركة في البطولة بعد إصابته.

وتعرض زيزو لالتواء فى الكاحل عقب إصابته فى مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالدوري، مساء الإثنين.

وكان كيروش قد أعلن قائمة منتخب مصر فى كأس العرب على النحو التالي:

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى وأسامة فيصل وحسين فيصل.

يشار إلى أن بطولة كأس العرب، من المقرر إقامتها في الدوحة في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.