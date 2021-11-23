ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز على غزل المحلة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثتين، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وتمكن محمد مجدي أفشة من إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 10 من تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق بدر بنون وتصدى لها الحارس عمرو شعبان ليتابعها محمد شريف بتسديدة من جانب المرمى ثم أكد عليها أفشة من أمام المرمى لتدخل الكرة الشباك.

وتمكن بيرسي تاو من إحراز الهدف الثاني في شباك غزل المحلة في الدقيقة 50 من خلال هجمة سريعة، حيث مرر محمد مجدي أفشة الكرة لـ تاو المنطلق داخل منطقة الجزاء وراوغ الأخير معاذ الحناوي بشكل رائع عن طرق تمرير الكرة من بين قدميه ثم سدد الكرة على يسار الحارس داخل الشباك.

ولم تمر سوي دقائق حتى تمكن عبده يحيي في الدقيقة 56 من إحراز الهدف الأول لصاح غزل المحلة وتقليص الفارق من خلال إرسال يحيى حامد تمريرة عرضية من جهة اليمين وصلت لعبده يحيى داخل منطقة الجزاء بين مدافعي الأهلي ثم سدد الكرة لتمر داخل الشباك.

وفي الدقيقة 94 نجح لاعبو غزل المحلة في إحراز هدف التعال غزل المحلة عن طريق أكرم توفيق بالخطأ في مرماه.

وعاد الأهلي في الدقيقة 95 وأحرز الهدف الثالث عن طريق علي معلول ليعلن تفوق المارد الأحمر في الوقت القاتل.

على الجانب الأخر، تعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسجل هدف التقدم محمد هلال هداف البنك الأهلى بالدوري في الدقيقة 16، وتعادل أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز كالتالي:

1 – الأهلي 15 نقطة

2 – بيراميدز 13 نقطة

3- الزمالك 10 نقاط

4 – غزل المحلة 8 نقاط

5 – سيراميكا 8 نقاط

6 - الاتحاد السكندري 8 نقاط

7 – فيوتشر 7 نقاط

8 – المصري 7 نقاط

9 – البنك الأهلي 7 نقاط

10 – سموحة 6 نقاط.

11 – فاركو 6 نقاط

12 – مصر المقاصة 5 نقاط

13 – المقاولون 4 نقاط

14- الجونة 4 نقاط

15 – إنبي 4 نقاط

16 – طلائع الجيش نقطتان

17 – الإسماعيلي دون نقاط

18 – إيسترن كومباني دون نقاط

وعلى صعيد الهدافين، انفرد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد انتهاء مواجهات الإثنين.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدورى المصري كالتالي:



أحمد سيد زيزو الزمالك 5

علي معلول الأهلي 4

مروان حمدي سموحة 4

محمد هلال البنك الأهلي 4

مابولولو الاتحاد السكندري 3

عبد الله السعيد بيراميدز 3

إبراهيم عادل بيراميدز 3

حسن على المصري 3

أحمد رفعت فيوتشر 3

وليد الكرتي بيراميدز 3

عبدة يحيى غزل المحلة 3

بيرسي تاو الأهلي 3

عمر السعيد الزمالك 3