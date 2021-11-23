الخطيب يحتمع بوفد النجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحيكم طه:

يعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، اجتماعا مع وفد نادي النجم الساحلي بمقر القلعة الحمراء لحسم ملف الإيفواري سليمان كوليبالي.

وحضر وفد النجم الساحلي إلى مقر الأهلي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في حضور حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق والذي يربطه علاقة قوية مع مسئولي بطل تونس.

ويهدف الاجتماع بحث حل أزمة مستحقات الإيفواري سليماني كوليبالي، الذي فسخ عقده مع القلعة الحمراء من طرف واحد في وقت سابق.

وتقدمت إدارة الأهلي بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مصحوبة بصورة من التعاقد وملف كامل عن القضية، وتفنيد لمزاعم اللاعب، ليحصل النادي على حكم بتغريم اللاعب مليون و400 ألف دولار أمريكي.

وجدد الأهلي شكواه إلى "فيفا" بعد انضمام كوليبالي إلى النجم الساحلي، ليتم تغريم اللاعب وناديه الجديد المبلغ نفسه، بجانب غرامة 15% للتأخير.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لمصراوي، إن أحد المسؤولين بالنجم الساحلي أجرى اتصالا بمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، وطلب منه إنهاء الأزمة، ووافق "بيبو" شريطة ألا يتم خصم أي مستحقات لأنها تعد "أموال عامة".

يذكر أن النجم الساحلي طلب تسوية الأزمة قبل عدة أشهر، ووافق مسئولو الأهلي في ضوء العلاقة الجيدة التي تربط القلعة الحمراء بالأندية التونسية بوجه عام والنجم الساحلي بشكل خاص.

لكن في ظل عدم التزام النجم بدفع الأقساط في المواعيد التي تم الاتفاق عليها، لجأ الأهلي للمرة الثالثة للفيفا، الذي ألزم النجم بدفع المستحقات للقلعة الحمراء، وإيقاف كوليبالي، ومنع النادي من قيد اللاعبين لحين انتهاء الأزمة.

ورفضت المحكمة الرياضية الدولية في يونيو الماضي الاستئناف المقدم من النجم الساحلي واللاعب، وأيدت قرار الفيفا بدفع مليون و400 ألف دولار لصالح الأهلي، مع إضافة غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارًا من أكتوبر 2019 على العقوبة الموقعة مسبقا.