مرتضى منصور .. ذهاب وعودة (تسلسل زمني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أسدل الستار "مؤقتا" على أزمة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بقرار وزارة الشباب والرياضة بإعادة الرئيس السابق إلي منصبه بصحبة مجلسه تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري.

الأزمة التي بدأت منذ عام -تقريباً - بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة بعد إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات إليها شهد صراعاً قضائياً انتهى بعودة مرتضى

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لصالح مرتضي إن المخالفات المالية المحالة من وزير الشباب والرياضة والتي جمد بسببها مجلسه قد مر التحقيق فيها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر، وأن الاستثناء في تحويل المخالفات هو آخر مطلق وليس سيفيا مسلطا على إرادة الجمعية العمومية فإنه يتعين الرجوع الأصل العام من قبل إدارة النادي.

ويرصد الخليج 365 خلال الملف التفاعلي التالي تسلسل زمني لأزمة مرتضى منصور حتى عودته :