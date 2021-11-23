زادة لمصراوي: ردينا اعتبارنا.. وربنا أنصف مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

علق هاني زادة على عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة القلعة البيضاء.

وقال زادة في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يحمد الله على عودة المجلس إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن القرار هو رد اعتبار لهم جميعا.

وأضاف، أن مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب من أبناء القلعة البيضاء سواء موجودين أو لا، مرجهًا الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين كانوا على تواصل دائما معه.

وأتم تصريحاته:" أشكر مرتضى منصور على الجهد الذي بذله مؤخرًا للعودة إلى رئاسة النادي، وفي النهاية ربنا أنصفه".

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، قرارا بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة القلعة البيضاء، فى إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري.

ويأتي قرار الوزارة تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واجتمع مرتضى منصور بأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، مساء اليوم الثلاثاء، بعد عودته إلى رئاسة النادي، داخل مقر النادي بميت عقبة.

وبدأ اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة مرتضى منصور فى حضور جميع الاعضاء أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس و إسماعيل يوسف القائم بأعمال امين الصندوق والأعضاء هانى زاده وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد وحماده أنور وأحمد عادل عبد الفتاح و شريفه الفار، كما حضر شريف حسين نائب المدير التنفيذي والمستشارين محمود العسال ومحمود خالد .