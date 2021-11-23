أحمد مرتضى: الزمالك في حاجة لإعادة ترتيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رامي بشاي

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تهدف لتحقيق الاستقرار داخل النادي في الفترة الحالية، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل توفير سبل الراحة لأعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن أمور النادي بحاجة لإعادة ترتيب.

وعاد مرتضى منصور ومجلس إدارته إلى نادي الزمالك بعد عام كامل من استبعاده بداعي ارتكاب مخالفات مالية، وذلك بعدما أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا أمس الإثنين، يقضي بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن رئيس القلعة البيضاء.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، وإسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق، والأعضاء هاني زادة وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح وشريفة الفار.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع: "أمور النادي تحتاج لإعادة ترتيب مرة أخرى".

وتابع: "لكن في النهاية سندعم الفريق، الوقت الحالي لا يحتاج لمجادلة في ظل ضغط المباريات".

واستمر: "الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة ستكون في مؤتمر صحفي يتم عقده غدا".

وأشار أحمد مرتضى في ختام تصريحاته إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع حول النادي مشددا على دعم الجهاز الفني وفريق الكرة.