نائب الزمالك يرافق مقلد لتسليم واستلام النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، أنه يتواجد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء برفقة اللواء علاء مقلد عضو المجلس والقائم بأعمال المدير التنفيذي من أجل تسليم واستلام النادي.

وأضاف نائب الزمالك، أن هناك أمور إدارية وماليه بتقوم لجنة الشباب والرياضة بإنهائها من أجل تسليم النادي بشكل نهائي للمجلس.

من جانبه، قال شريف حسين نائب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن عملية التسليم والتسلم تتم من خلال الاستاذ عبد الرحمن شلش مدير مدرية الشباب والرياضة ، والأستاذ محمد سعيد مازن مدير الإدارة المركزية لمكتب السيد وزير الشباب والرياضة.

ووصل منذ قليل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء، حيث يتواجد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وأحمد مرتضي وعلاء مقلد وهاني زادة أعضاء المجلس، وشريف حسين نائب المدير التنفيذي، ومحمود العسال المستشار القانوني.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، أمس الإثنين، قرارا بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة القلعة البيضاء، فى إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري.. طالع مزيد من التفاصيل