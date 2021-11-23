نقل مباراة سيراميكا والزمالك إلى ملعب المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في الجولة السادسة بدوري we المصري إلى ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة.

وكان من المقرر إقامة مواجهة سيراميكا كليوباترا والزمالك، مساء الخميس 25 نوفمبر على ملعب بتروسبروت

وتعثر فريق الزمالك بتعادل مثير مع البنك الأهلي بنتيجة (1-1) ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

الزمالك فقد النقطة الخامسة هذا الموسم في أول 5 جولات، ليصبح الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر 5 نقاط، و3 نقاط مع بيراميدز الثاني، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.