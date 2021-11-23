ميسي معجب بانطلاقة رونالدو مع مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إعجابه ببداية كريستيانو رونالدو مع عودته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل رونالدو 9 أهداف في 13 مباراة شارك بها مع مانشستر يونايتد منذ عودته للنادي بنهاية أغسطس الماضي.

وقال ميسي لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "مانشستر يونايتد فريق قوي ولديه لاعبين عظماء، كريستيانو يعرف النادي بالفعل، ولكن كان هذا في مرحلة أخرى، والآن هو متكيف مع الفريق بطريقة مذهلة".

وأضاف: "من البداية سجل أهدافا كما اعتاد، ولم يكن لديه أي مشكلة في التأقلم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يكن الفريق جيدا مثلما كنا نظن".

وتابع: "الدوري الإنجليزي مسابقة صعبة للغاية، حيث تأخذ المنافسة الكثير من المنعطفات، بعد شهر ديسمبر تتغير كثيرا وأي شيء يمكن أن يحدث".

وفاز ميسي ورونالدو بـ11 جائزة من آخر 12 نسخة للكرة الذهبية، وكان الاستثناء الوحيد هو حصول لوكا مودريتش على الجائزة في عام 2018، في فترة سيطر عليها الثنائي.

ولم يتنافس ميسي ورونالدو فقط على الجوائز الشخصية، ولكنهما تنافسا بقوة على البطولات المحلية والأوروبية مع برشلونة وريال مدريد على الترتيب، خلال 9 سنوات بالدوري الإسباني (2009-2018).

وبينما رحل رونالدو قبل 3 سنوات من ريال مدريد، وأصبح ميسي في فريق آخر غير برشلونة، يعتقد ميسي أن التنافس بينهما سيعيش طويلا في كرة القدم.

وقال ميسي في هذا الصدد: "مر وقت طويل منذ أن توقفنا عن التنافس في ذات الدوري، تنافسنا بشكل فردي ومع فرقنا لتحقيق نفس الأهداف".

وأتم: "كانت فترة جميلة للغاية لنا وأيضا للجماهير لأنهم استمتعوا بها كثيرا، إنها ذكرى جميلة ستظل باقية في تاريخ كرة القدم".