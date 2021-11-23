فينيسيوس يأمل في تكرار إنجازات رونالدو وراموس مع ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الشاب، أنه ينوي توقيع عقد جديد مع النادي الملكي، حيث يتطلع لمضاهاة إنجازات كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس بقميص النادي الملكي.

ويستمر عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد لعامين ونصف، ويبدو اللاعب متحمسا للاستمرار مع الفريق إلى ما بعد ذلك، حيث تردد أن المحادثات جارية بشأن عقد جديد.

وقال فينيسيوس في تصريحات عبر برنامج "إل لارجيرو" الإذاعي :"أنا محظوظ بتواجدي هنا، وأرغب في البقاء هنا لفترة أطول بكثير".

وأضاف: "أرغب في أن أحظى بمسيرة رائعة مثل كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس، ومثلما يفعل مارسيلو أيضا هنا".

ويقضي فينيسيوس موسمه الرابع مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه في 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي، علما بأنه شارك في 135 مباراة مع الفريق الملكي في كل المسابقات حتى الآن.

ويتفوق 4 لاعبين فقط في عدد المشاركات مع ريال مدريد خلال الفترة نفسها، وهم لوكا مودريتش (138 مباراة) وتيبو كورتوا (142 مباراة) وكاسيميرو (143 مباراة) وكريم بنزيمة (155 مباراة).