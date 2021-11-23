عمر مصطفى يوضح.. 8 محاور أساسية في برنامجه الانتخابي لنادي إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف عمر مصطفى حسين مرشح لعضوية مجلس إدارة نادي إنبي تحت السن، عن برنامجه الانتخابي.

وأوضح عمر أن مقترحاته اعتمد تعلى الواقع ومبتعدا عن الأحلام والأمنيات، معتمدا في برنامجه الانتخابي على 8 نقاط أساسية، جاءت كالتالي:

الملف الاقتصادي

إنشاء منظومة اقتصادية فعالة ورابحة تضمن توفير كل احتياجات وطموحات النادي في استمرارية النمو والنجاح

الملف الرياضي

تطوير قطاع الناشئين الكنز الحقيقي لنادي إنبي بمجال كرة القدم والاستفادة من تسويق المواهب والتنقيب عن المواهب بكافة أنحاء الجمهورية، وعمل توأمة مع أندية عربية وأوروبية.

الملف الهندسي

التوسع في البنية الأساسية والهندسية للنادي من خلال الاستغلال الأمثل لكل المساحات الممكنة بما يحقق الراحة القصوى للأعضاء

الملف الإعلامي

▪ إطلاق حزمة الأنشطة الثقافية لنشر الوعي والمعرفة بإقامة لقاء شهري وفتح باب المناقشة لتعزيز قيمة التبادل الثقافي، والعمل علي استضافة شخصيات ناجحة تُعطي نموذجا للمثل الأعلى في مختلف المجالات

الملف الخدمي

إنشاء بعض الخدمات في مقر النادي لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والسياحية للأعضاء، والاهتمام بالمنافذ والمطاعم

الملف الطبي

إنشاء منظومة خدمات صحية مقدمة لأبناء وأعضاء النادي من خلال شبكة تأمين صحي متطورة يضمنها كارنيه العضوية

ملف الرعاية التخصصية

العمل على إنشاء خدمة متخصصة لدعم أبناء النادي من ذوي الاختلافات الجسدية والذهنية وذوي الهمم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية ونفسية ورياضية لهم ولعائلاتهم لرفع الروح المعنوية وتعظيم الاستفادة من طاقتهم البشرية .