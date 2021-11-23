بحضور انفانتينو.. افتتاح المقر الجديد لاتحاد الكرة الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يفتتح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في الثانية من بعد ظهر الخميس المقبل المقر الجديد للاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية الذي تم الانتهاء من تشييده وفق أحدث النظم العالمية في المنشآت الرياضية.

وسيحضر الافتتاح عدد كبير من أسرة كرة القدم على مستوى العالم يتقدمهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي والمهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف.

ويأتي هذا الافتتاح على هامش احتفال الاتحاد المصري بمرور مائة عام على تأسيسه.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم تأسس في عام 1921 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1923 وانضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 1957.