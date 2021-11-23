تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم امام يوفنتوس برسم الجولة 5 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يبدو أمر التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا محسوماً بالنسبة لحامل لقب البطولة، لكن الصراع مستمر مع خصمه في مباراة اليوم يوفنتوس على صدارة المجموعة الثامنة.

ومن المتوقع أن يجري توماس توخيل بعض المداورة كما جرت العادة، ليشارك الاسباني ماركوس ألونسو بدل بن تشيلويل، و سيزار أزبيليكويتا مكان رايس جيمس.

وفي المقدمة، يستمر غياب روميلو لوكاكو بسبب الإصابة، لكن الألماني تيمو فيرنر عاد إلى تشكيلة تشيلسي في آخر مباراة، ويمكن أن يبدأ كأساسي الليلة، مدعوماً بماسون ماونت او حكيم زياش و كريستيان بوليسيتش.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم امام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: كريستيان كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجر، ازبيليكويتا، ماركوس ألونسو

خط الوسط: نجولو كانتي، جورجينيو، ماسون ماونت، حكيم زياش / كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: تيمو فيرنر