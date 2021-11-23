تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام تشيلسي برسم الجولة 5 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تأهل فريق السيدة العجوز إلى دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا، قبل نهاية دور المجموعات بمباراتين، ويحتاج إلى نقطتين في آخر مباراتين لضمان صدارة المجموعة.

ويفتقد ماسيميليانو أليجري في مباراة اليوم، إلى الخيارات في الدفاع مع إصابة دانيلو وماتيا دي تشيليو وجورجيو كيليني، كما أن لوكا بيليجريني غير متاح لأنه لم يكن مدرجًا في قائمة دوري أبطال أوروبا في بداية الموسم.

ويعود باولو ديبالا من الإصابة، لكن من غير المرجح أن يبدأ، حيث سيستمر فيديريكو كييزا و ألفارو موراتا في خط الهجوم.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو

خط الوسط: وينستون ماكيني، رودريجو بنتانكور، مانويل لوكاتيلي، ادريان رابيو

خط الهجوم: فيديريكو كييزا، ألفارو موراتا.