فينيسيوس جونيور يوجه رسالة مطمئنة لجماهير ريال مدريد

وجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور رسالة مطمئنة لجماهير ريال مدريد بشأن عقده مع النادي الملكي، مؤكدًا أن هدفه الأول، هو النجاح في ملعب سانتياجو بيرنابيو كما الحال مارسيلو وكريستيانو رونالدو و سيرخيو راموس.

وكان الجناح البرازيلي في حالة ممتازة هذا الموسم مع فريق كارلو أنشيلوتي، حيث سجل 10 وقدم 7 تمريرات حاسمة في 17 مباراة في جميع المسابقات.

ويعتبر فينيسيوس أحد اللاعبين البارزين ليس فقط في ريال مدريد، ولكن في جميع أنحاء الدوري الإسباني هذا الموسم، والعديد من الأنصار في العاصمة حريصون على مكافأته بعقد جديد أفضل من عقده الحالي.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يخضع لعقد حتى عام 2024، لكنه حصل على نفس العقد منذ أن كان عمره 16 عامًا، مما يعني أنه الآن، أقل اللاعبين ربحاً في سانتياجو بيرنابيو.

ومع ذلك، لم يكن هناك حديث عن عقد جديد مع فينيسيوس، وكانت هناك مخاوف من أنه قد يكون ساخطًا نتيجة لذلك، لكن البرازيلي لا يشعر بهذه الطريقة على الإطلاق، فهو مصمم على قضاء فترات طويلة في ريال مدريد.

وقال فيني كما تحب جماهير النادي الملكي ان تطلق عليه لصحيفة الآس بهذا الشأن “كل اللاعبين يريدون اللعب هنا لفترة طويلة. لدي ثروة لكوني هنا لمدة ثلاث سنوات وأريد أن أبقى هنا لأكثر من ذلك بكثير.”

وتابع “أريد أن أحظى بمسيرة رائعة مثل كريستيانو رونالدو، سيرجيو راموس، مثلما يفعل مارسيلو … أريد أن أبقى هنا لفترة طويلة مثلهم.”

و عندما سئل عما إذا كان الأمر يزعجه كونه أقل اللاعبين أجراً، أجاب فينيسيوس: “لا. لدي عقد وقعته عندما كان عمري 16 عامًا، لا بد لي من مواصلة العمل للعب هنا لفترة طويلة.”

واضاف “العديد من اللاعبين سيدفعون مقابل البقاء هنا. لدي بال مرتاح، هذا هو أفضل ناد في العالم وأريد أن أبقى هنا لفترة طويلة “.

و من المتوقع أن يكون فينيسيوس الرجل القادم الذي يحصل على عقد جديد مع ريال مدريد، خاصة بالنظر إلى مستواه هذا الموسم، وقد يكون التأخير أفضل بالنسبة له، حيث سيضيف بعض اليوروهات للعقد الجديد مع كل هدف.