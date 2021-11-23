نجم ريال مدريد يمدح بيدري ويتوقع نجاح تشافي في برشلونة

تحدث نجم ريال مدريد “فينيسيوس جونيور” عن لاعب برشلونة الشاب بيدري بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي 2021 لأفضل لاعب شاب، وتوقع نجاح تشافي هيرنانديز كمدرب للنادي الكتالوني.

وكان فينيسيوس أحد نجوم الدوري الإسباني حتى الآن، حيث سجل 10 أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في 17 مباراة فقط في جميع المسابقات.

لكن الحديث يوم الاثنين كان عن نجم الموسم الماضي في برشلونة الشاب بيدري، بعد حصول لاعب خط الوسط على جائزة الفتى الذهبي المقدمة من توتو سبورت الايطالية، وفوزه بها بفارق قياسي.

وكان بيدري متألقًا الموسم الماضي عبر مباريات الأندية مع برشلونة، وكذلك مع إسبانيا خلال يورو 2020 والأولمبياد في طوكيو.

ويعتقد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور أن الجائزة كانت مستحقة، حيث قال الجناح البرازيلي لصحيفة الآس “لقد لعب بشكل جيد للغاية الموسم الماضي. لقد لعب للمنتخب الوطني، مع برشلونة، في الأولمبياد وقضى موسمًا جيدًا للغاية. أعتقد أنه يستحق”.

وتحدث فينيسيوس أيضًا عن المشاكل التي واجهها برشلونة حتى الآن هذا الموسم، مضيفًا: “نعم، لكنها بداية (الموسم). برشلونة سوف يتحسن. لقد غيروا مدربهم الآن وعلينا الاستمرار في هذا الشكل للفوز بالدوري الإسباني “.

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان تشافي أن يصنع الفارق في كامب نو، أجاب مهاجم النادي الملكي “أعتقد ذلك، لكنني أتحدث عن ريال مدريد وليس المنافسين الآخرين”.

ويحتل ريال مدريد الآن صدارة الدوري الإسباني، وبينما يجب أن يتحسن برشلونة نظريًا، فمن غير المرجح أن يتحدى الفريق الملكي، بفارق 10 نقاط خلف اللوس بلانكوس.

ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى فوز ريال مدريد المريح في الكلاسيكو على برشلونة في وقت سابق من هذا الموسم.