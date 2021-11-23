تشكيلة باريس سان جيرمان لمباراة يوم غد امام مان سيتي تشهد تواجد راموس

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انضم الدولي الاسباني سيرجيو راموس أخيرًا إلى تشكيلة باريس سان جيرمان بعد أشهر من الغياب بسبب الإصابة، حيث تواجد في قائمة الفريق التي ستواجه مانشستر سيتي يوم غد الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.
راموس لم يلعب بعد اي مباراة مع باريس سان جيرمان، بعد أن وقع على صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في الصيف الماضي.
واستمرت مشاكل الإصابة حتى هذا الموسم بعد أن غاب المدافع أكثر من 30 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي، لكن تلك الأوقات الصعبة أصبحت الآن في الماضي، حيث عاد الدولي الإسباني إلى لياقته البدنية الكاملة.
وعاد الاسباني إلى التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الدولي الماضية، وبعد أن غاب عن مباراة الدوري امام نانت في نهاية الأسبوع، أصبح الآن مع زملاء ليونيل ميسي في القائمة.
وأكد باريس سان جيرمان اليوم، وجود راموس في تشكيلة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
من غير المحتمل أن يلعب دور البطولة، لكن انضمام نجم ريال مدريد السابق إلى الفريق سيكون بمثابة دفعة كبيرة له وللفريق الفرنسي.
ويأمل مشجعو باريس سان جيرمان في الحصول على لمحة عن راموس بألوانهم في استاد الاتحاد مساء الأربعاء، لكن القرار يعود في الأول والأخير، للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
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