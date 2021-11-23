تشافي يطالب لاعبيه بتقديم افضل ما لديهم امام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يدخل برشلونة مباراة لابد من الفوز بها ضد بنفيكا برسم الجولة 5 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، ما جعل تشافي يحث فريقه على إظهار أنهم أفضل مما كان عليه الحال عندما التقى الفريقان لأول مرة.

وكانت الخسارة 3/0 على يد بنفيكا في مباراة الذهاب قد وضعت رونالد كومان على حافة الهاوية و عقدت موسم البلوجرانا القاري.

وعززت الانتصارات المتتالية ضد دينامو كييف فرص النادي الكتالوني بشكل كبير، لكن لا يمكنهم تحمل التعثر على أرضهم أمام بنفيكا البرتغالي.

أوضح تشافي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة أهمية تحقيق النقاط الثلاث، وأضاف “علينا أن نظهر على أرض الملعب أننا أفضل”.

وتابع “إذا فزنا، سنكون في الدور الثاني. نحتاج لأن نكون إيجابيين ونواصل الهجوم، ونسعى للحصول على النقاط الثلاث، رغم أننا خسرنا المباراة الأخيرة مع بنفيكا 3/0.”

وجاءت مباراة تشافي الأولى مع النادي في الديربي الكتالوني ضد إسبانيول، وسارع في شكر الجماهير على الأجواء الرائعة، لكنه شجعهم مرة أخرى على دعم الفريق في مباراة اليوم.

وأضاف مدرب برشلونة “بادئ ذي بدء، شكراً لكم على الأجواء الرائعة في كامب نو يوم السبت، كانت الجماهير رائعة” .

وختم بالقول “لقد كان أفضل جو شعرت به في كامب نو في حياتي. أطلب منكم المجيء ومساعدتنا وتشجيعنا، يجب أن يكون الجو الذي يصيبنا بالقشعريرة”.