تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام فياريال برسم الجولة 5 من مجموعات دوري ابطال اوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب السيراميكا، بداية من الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية.

دخل مانشستر يونايتد فترة انتقالية عقب إقالة أولي جونار سولشاير، و تولى مايكل كاريك المسؤولية المؤقتة لفريق افتقد للاستمرارية بشكل لا يصدق حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك في مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في مباراتين من مبارياته الأربع حتى الآن.

وعلى عكس نظيره فياريال، فإن لدى مايكل كاريك العديد من المشكلات المتعلقة بالقائمة للتعامل معها قبل الرحلة إلى فالنسيا.

وسيتعين على المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد الاستغناء عن خمسة من لاعبي الفريق الأول، آخرهم هو لوك شو، الذي أصيب بارتجاج في المخ في آخر مباراة أمام واتفورد.

و يمكن أن يستريح اللاعب الدولي الإنجليزي في مباراة اليوم، ومن المحتمل أن يبدأ أليكس تيليس في مركز الظهير الأيسر.

وبصرف النظر عن شو، يغيب ماسون جرينوود (المرض)، بول بوجبا (الفخذ) ورافائيل فاران (أوتار الركبة)، في حين أن إدينسون كافاني هو أيضًا موضع شك كبير.

من غير الواضح ما هو التشكيل الذي سيستخدمه كاريك، لكن غالبًا ما سينهج خطة 4-2-3-1 التي استخدمها أولي جونار سولشاير في معظم الفترة التي قضاها مع مانشستر يونايتد.

ومن غير المحتمل أن تكون هناك مجموعة كبيرة من التغييرات على التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم، مع إجراء عمليات مداورة بسيطة فقط.

وتتمثل أهم هذه التغييرات في حصول دوني فان دي بيك على مكان أساسي، ليأخذ مكانه في المحور المزدوج جنبًا إلى جنب مع فريد.

التغيير الرئيسي الثاني هو أن يبدأ إريك بايلي بدلاً من فيكتور ليندلوف، استعدادًا للمباراة القادمة ضد تشيلسي بسبب ايقاف هاري ماجواير.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام فياريال في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ارون وان بيساكا، اريك بيلي، هاري ماجواير، اليكس تيليس

خط الوسط: دوني فان دي بيك، فريد، برونو فرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو، ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو