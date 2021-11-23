ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستهدف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مواصلة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا، حين يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء.



ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

ويستضيف مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد فريق باريس سان جيرمان، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، العاشرة بتوقيت القاهرة.

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وهي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة "beIN SPORTS PREMIUM 1".

سيتولى المعلق العماني عامر الخوذيري مهمة التعليق على قمة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

جدول ترتيب مجموعة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2022

مانشستر سيتي - 9 نقاط

باريس سان جيرمان - 8 نقاط

كلوب بروج - 4 نقاط

لايبزيج - نقطة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 8 أهداف

سيباستيان هالير - أياكس أمستردام - 7 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 5 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 5 أهداف