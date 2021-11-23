الأهلي يعلن حجم إصابة علي معلول وحسام حسن ومدة غيابهما

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النادي الأهلي عن حجم إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التونسي علي معلول، والمهاجم حسام حسن، بعد إصابتهما التي تعرضا لها خلال مباراة أمس الإثنين أمام غزل المحلة.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ثنائي الفريق أجروا آشعة رنين في ساعه مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على إصابتهما التي تعرضا له.

وأثبتت الأشعة أن معلول يعاني من إجهاد في العضلة الضامة لا يرتقي لمرحلة الشد، ويحتاج لأربعة أيام من الراحة والتدريبات التأهيلية ليكون لائقا للعودة للمباريات، وبالتالي يغيب عن مواجهة سموحة.

وأظهرت الأشعة أن حسام حسن الذي غادر مباراة المحلة بعد دقائق من نزوله بديلاً لمحمد شريف، يعاني من كدمة قوية في الركبة ويحتاج لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى ١٠ أيام للعودة من جديد للتدريبات الجماعية ولا يعاني من أي إصابة أخرى.

وبذلك يفقد الأهلي جهود الثنائي علي معلول وحسام حسن في مباراة سموحة المقررة الرابعة عصر الخميس، في الجوله السادسة من منافسات مسابقة الدوري.

يشار إلى أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، الفوز في مبارياته الخمسة.