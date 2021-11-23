شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يطالب بضرورة التعاقد مع ظهير أيمن فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب التونسى معين الشعبانى المدير الفني للمصرى البورسعيدى من إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يكون بديلا لكريم العراقى الذى عانى الفريق خلال فترة غيابه كثيرا نظرا لعدم وجود البديل الكفء .

ويرفض الشعبانى الإعتماد على علاء عطا الذى تعاقد معه النادى الساحلى الموسم الماضى قادما من أف سى مصر نظرا لقلة مستواه الفني وعدم قناعة المدير الفني بمستواه .

وحقق فريق المصرى البورسعيدى أول فوز له بمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، على حساب الجونة بثلاثية نظيفة، سجلها حسن على وعمرو مرعى وأحمد حمودى فى الدقائق 55 و72 و88 من عمر المباراة التى جرت أمس ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالدورى العام.

من ناحية أخرى يسافر المصرى البورسعيدى إلى نيجيريا عبر الطيران المباشر فى رحلة تستغرق 8 ساعات تقريبا، بخلاف الرحلة السابقة إلى أوغندا والتي قطعها الفريق في 13 ساعة بسبب عدم وجود طيران مباشر إلى أوغندا، ما اضطر البعثة للسفر إلى قطر ترانزيت والبقاء في مطار الدوحة بعض الوقت واستقلال طائرة أوغندا من هناك وبنفس الطريقة كانت رحلة العودة.

وأنهت السفارة المصرية بنيجيريا مع محمود جابر إداري المصري الذي وصل أمس الأحد، كافة ترتيبات وصول البعثة من حجز فنادق وملاعب التدريب وبرنامج البعثة في نيجيريا ووسائل المواصلات التي تقل الفريق من وإلى مقر الإقامة وملاعب التدريب، كما حرصت السفارة على تذليل كافة عقبات النادي المصري انتظارا لوصول الفريق.