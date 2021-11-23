الارشيف / اخبار الرياضه

نتائج بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبيك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت بطول كأس مصر لجمباز الأيروبيك موسم 2021 / 2022 تحت فردي آنسات في الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. 

 

وتأتي البطولة في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز بالاهتمام بإعداد النشأ للمشاركة في البطولات المحلية والدولية وذلك بتنظيم البطولات المحلية بشكل دوري. 

 

وحصلت اللاعبات درة محمد محمود ومرام حسن يوسف وفرح إسلام محمود وتاليا محمد صفوت وعلياء مصطفى على الميدالية الفضية تحت سن 10 سنوات فردي آنسات. 

 

وفازت اللاعبات بعد تدريب استمر لستة أشهر مع مدرب الفريق أحمد فتحي والمدير الفني عبد الوهاب شعبان.

 

لاعبات الجمباز
لاعبات الجمباز

لاعبة الجمباز
لاعبة الجمباز

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا