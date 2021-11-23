شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي التركى يُحدد بديل مصري حال فشل مفاوضات ضم ديانج من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازال المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي هو الخيار الأول لتدعيم وسط نادي جالاتا سراي التركي، والذي يكثف مفاوضاته حالياً مع الأهلي لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي القادم بعد فشل مفاوضات ضمه خلال الميركاتو الصيفي الماضي في اللحظات الأخيرة، في الوقت الذي تتحفظ الإدارة الحمراء على بيع اللاعب لوجود قناعة تامة بإمكانياته والمردود الذي يقدمه مع الفريق.

وعلم الخليج 365 أن مهند لاشين نجم نادي طلائع الجيش ومنتخبنا الوطني دخل حسابات جالاتا سراي حال فشل مفاوضات ضم اليو ديانج بعد ظهور اللاعب بمستوي متميز هذا الموسم، وان كان ديانج لازال هو الخيار الأول للنادي التركي، ويعد مهند لاشين أيضاً واحد من أهم المرشحين للانتقال للأهلي خلال الفترة المقبلة بعد أن فتح الأهلي خطوط مفاوضات مع إدارة الطلائع لضمه.

وأثبت أليو ديانج أنه صفقة من العيار الثقيل للقلعة الحمراء، منذ انضمامه فى بداية الموسم قبل الماضي إلى الفريق، حيث انسجم بشكل سريع مع زملائه بالفريق، ونجح فى تثبيت أقدامه واقناع مدربيه بموهبته وقدراته الفنية ليصبح ركيزة أساسية فى وسط الملعب الأحمر ويصبح وجوده مؤثراً بشكل كبير فى الأداء والنتيجة، حيث تعتبر الروح القتالية أهم ما يميز المالى على المستطيل الأخضر، وتوج أليو ديانج مع الأهلي بـ 5 ألقاب وهم: الدوري العام، دوري أبطال أفريقيا مرتين، كأس مصر، كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.