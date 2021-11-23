شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إيقافه.. كريم بامبو يعود إلى التدريبات الجماعية مع البنك الأهلي الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد وقعت عقوبة الإيقاف 4 أشهر علي كريم بامبو مؤخراً على خلفية أزمة المنشطات، بعد تناول اللاعب دواء تخسيس تضمن مادة محظورة من قبل الوادا، وتضمن خطاب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إيقاف بامبو 4 أشهر بداية من 5 سبتمبر وحتى يوم 4 يناير.

وأصدرت المنظمة بيانا رسميا جاء نصه: «صرحت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه تم إيقاف لاعب كرة القدم محمد أحمد سعيد يوسف الشهير بـكريم بامبو أربعة أشهر لإنتهاكه قواعد مكافحة المنشطات».

وأضاف البيان: «تم سحب عينة يوم 27 يونيو 2021 من اللاعب، وجاءت نتيجة العينة إيجابية لمادة سيبوترامين، وهي مادة منبهة، طبقا لقائمة المحظورات 2021، تعتبر هذه المادة محظورة داخل المنافسة فقط».

واستطرد البيان عن إيقاف لاعب البنك الأهلي: «وطبقا لنوع المادة المحظورة فإنه من حق اللاعب بعد تبليغه بإيجابية العينة أن يوافق على الإيقاف المؤقت الاختياري أو يرفضه وقد أعطت المنظمة المصرية للاعب الحق في انعقاد جلسة استماع ليبرر وجود المادة المحظورة وذلك بعد إخطاره بحالة الخرق وعواقبها».

وأكمل: «بعد مراجعة شاملة للحالة بالكامل بما في ذلك فحص جميع الوثائق التي قدمها اللاعب قررت لجنة الاستماع والعقوبات أن الدواء الذي استخدمه اللاعب تحت إشراف طبيب الفريق كان يستخدم بصورة غير متعمدة ولم يستخدم لزيادة الأداء البدني».

وأوضح البيان: «وعليه فرضت لجنة الاستماع والعقوبات فترة عدم الأهلية لمدة أربعة أشهر تبدأ من 5 - 9 - 2021».

واختتم: «وتنتهز المصرية لمكافحة المنشطات الفرصة للتنبيه على جميع العاملين في مجال الرياضة عدم استخدام أية أدوية أو مكملات أو أي شيء يدخل جسد الرياضي إلا بعد التحقق جيدا من خلوه من أي مادة محظورة وذلك بالتواصل مع النادو المصري».