شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقر إقامة المصري بالعاصمة النيجيرية أبوجا استعدادًا لملاقاة ريفرز يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الإداري للنادي المصري بقيادة محمود جابر على الفندق الذي سيقيم به الفريق خلال تواجده بالعاصمة النيجيرية أبوجا، استعداداً لمواجهة ريفرز يونايتد، في ذهاب دور الـ 32 الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان محمود جابر قد توجه إلى أبوجا يرافقه أحمد منصور إداري الفريق أول من أمس الأحد، حيث كان في استقباله مسئولي السفارة المصرية بأبوجا وسط تجاهل تام من إدارة نادي ريفرز يونايتد.

وعقد محمود جابر اجتماعًا مع السفير إيهاب عوض سفير مصر بأبوجا والذي أكد استعداد السفارة التام لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء خلال تواجدها بأبوجا وكذلك التنقلات إلى مدينة أويري ومنها إلى مدينة آبا التي ستسضيف المباراة.



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مقر اقامة المصري (2)



مقر اقامة المصري (3)



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وتلقت إدارة النادي المصري البورسعيدى خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها من خلاله بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري بدور الملحق من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتم تحديد يوم الأحد الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري موعدًا لمباراة الذهاب والتي ستقام بنيجيريا ، فيما تم تحديد يوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لمباراة الإياب والتي ستقام بمصر.