شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدعم وليد الكرتي بعد انضمامه إلى منتخب المغرب في كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي لفريق بيراميدز، على مؤازرة وليد الكرتي لاعب الفريق السماوي، بعد انضمامه إلى قائمة منتخب المغرب التي تستعد للمشاركة في كأس العرب.

وكتب الحساب الرسمي لبيراميدز على تويتر: وليد الكرتي ضمن قائمة المنتخب المغربي المشاركة في بطولة كأس العرب. بالتوفيق!.



بيراميدز

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن قائمة منتخب المغرب التي ستخوض منافسات بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها خلال الفترة ما بين أواخر نوفمبر الجاري، ونصف ديسمبر المقبل بـ قطر.

وضمت القائمة بدر بانون مدافع النادي الأهلي، وأشرف بن شرقي جناح الزمالك، ووليد الكارتي لاعب وسط بيراميدز .

قائمة المغرب لبطولة كأس العرب

أنس الزنيتي - محمد الناهيري -عبد الإله الحافيظي (الرجاء) - يحيى جبران - أشرف داري - أيوب العملود - أيمن الحسوني (الوداد) - وليد الكرتي (بيراميدز) -إسماعيل الحداد (الخور) - سفيان رحيمي (العين) - بدر بانون (الأهلي المصري) - سفيان بوفتيني (الأهلي القطري) - كريم بركاوي - محمد فوزير (الرائد) - محمد أمسيف (الفتح) - علي بامعمر (اتحاد طنجة ) - حمزة الموساوي (نهضة بركان) - أشرف بن شرقي (الزمالك) - وليد أزارو (الاتفاق) - عبد العالي المحمدي (أبها) - محمد شيبي (الجيش الملكي) - مروان سعدان (الفتح السعودي) -إدريس فتوحي (السيلية القطري).