شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لسموحة بدون راحة بعد الفوز القاتل على المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك جانب من بداية استعدادات فريقها لمواجهة سموحة المقرر لها الرابعة عصر الخميس بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز عقب الفوز على غزل المحلة بالامس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ونجح الأهلى في الوصول إلى 5 انتصارات متتالية متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، مما أدى إلى فقدانه اللقب في آخر الموسم لصالح الزمالك.

يستعيد فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، جهود نجمه حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر في مباراة سموحة المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز بعد غيابه عن الفريق في مباراة غزل المحلة للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مواجهة المقاولون العرب التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

يعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على دراسة مباريات فريق سموحة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى، قبل ملاقاته باستاد الأهلى والسلام بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلى للفوز على سموحة في لقاء مثير كروياً ويعد أهم المباريات بالجولة السادسة للمسابقة، فى ظل القوة والندية المعروفة عن لقاءات الأهلى مع الفريق السكندرى بالسنوات الأخيرة.