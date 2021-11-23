شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: محمد الحنفى لم يخطئ فى مباراة الأهلى والمحلة ولا عقوبات عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الحكم محمد الحنفى لم يرتكب أخطاء فى مباراة الأهلى وغزل المحلة التى أقيمت أمس بالدورى العام، ولا توجد أى عقوبات ضده سواء بالايقاف أو الاستبعاد من إدارة مباريات الدورى الممتاز.

تابع مسئولو لجنة الحكام أن هناك تعديلات كثيرة تتم فى قانون التحكيم وعندما يطبقها الحكام فى المباريات يتعرضون لانتقادات كبيرة من قبل مسئولى الأندية والجمهور، ولكن لجنة الحكام ترى أن الحنفى قدم مباراة جيدة للغاية أمس بين الأهلى والمحلة.

وحقق النادى الأهلى فوزا صعبا على المحلة أمس بملعب الأخير بنتيجة 3 / 2، ليتربع الفريق الأحمر على قمة الدورى برصيد 15 نقطة.

من ناحية أخرى، يستعيد فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، جهود نجمه حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر في مباراة سموحة المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز بعد غيابه عن الفريق في مباراة غزل المحلة للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مواجهة المقاولون العرب التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

فى العالم كله يتم دائمًا إطلاق لقب صاحب الرئات الثلاث على اللاعب المقاتل فى خط الوسط الدفاعى، صاحب الالتحامات القوية ونسبة قطع الكرات وحامى دفاع الفريق، ولنا من الأمثلة الكثير لكننا هنا نتحدث عن أسد النادى الأهلى وحامى القلعة الحمراء حمدى فتحى الذى يثبت يوماً بعد الآخر أنه أحد أهم وأنجح صفقات الأهلى بالسنوات الأخيرة.

مع انضمام حمدى فتحى للنادى الأهلى توقع له الكثيرون أن يكون خليفة للعديد من اللاعبين المميزين الذين لعبوا فى مركزه، ولكنه بات لاعباً خارج نطاق المقارنة، فهو يستحدث طريقة لعب راقية وتألق واضح فى كل الأدوار التى أسندت له ليصبح جوكر الأهلى.

لعب حمدى فتحى 82 مباراة مع الاهلى بكل البطولات، بإجمالى 6176 دقيقة، وسجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة أخرى وتلقى 12 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى والسوبر المحلى وكأس مصر بجانب الدورى مرتين.