شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 85 مباراة جمعت الإسماعيلى والمقاولون العرب قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط بعدما لعب أربع مباريات خسرهم جميعاً وسجل لاعبوه هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وخاض الفريقان ، 85 مباراة حيث فاز الإسماعيلي في 39 مواجهة وتعادل 28 وخسر 18، وله 102 هدفًا وعليه 69 هدفًا،وحقق كلين شيت في 37 لقاء.

الدورى العام



لعب 72 مباراة حيث فاز 31 تعادل 26 خسر 15 له 83 هدفًا عليه 59 هدفًا كلين شيت 30 مباراة.



ملعب الإسماعيلى فاز 19 تعادل 14 خسر 3 له 45 هدفًا عليه 19 هدفًا كلين شيت 19 مباراة.

ملعب المقاولون العرب فاز 12 تعادل 12 خسر 12 له 38 هدفًا عليه 40 هدفًا كلين شيت 11 مباراة.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 48 لاعبًا بدون لاعبى المقاولون العرب .. محمد حازم ومحمد بركات 6 أهداف لكلا منهما ، أسامه خليل وعماد سليمان 4 أهداف لكلا منهما ، أيمن الجمل وبشير عبد الصمد وعبد الحميد بسيونى 3 أهداف لكلا منهم ، حمدى نوح ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وعصام عبد العال ومحمد صلاح أبو جريشة ومجدى الصياد وجون أوتاكا ومحمد محسن أبو جريشة وأحمد خيرى ومحمود متولى وكريم بامبو هدفين لكلا منهم ، على أبو جريشة وأبو بكر غازى وحماده الرومى وخالد القماش وإسماعيل توتو وشحته دسوقى وطارق الصاوى ومحمود حسن وأحمد العجوز وفوزى جمال وحمام إبراهيم وعبد الرازق محمد وحسنى عبد ربه ويوسف جمال وسيد معوض ومحمد فضل وعبد الله الشحات وإبراهيم يحيى وعمر جمال ومحمد حمص وأحمد على وعمرو السولية وأحمد سمير فرج وشكرى نجيب وإيمانويل بناهينى ومروان محسن ومحمد أبو المجد بوشا وبنسيون شيلونجو ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم بجانب هدفى لاعبا المقاولون العرب

كأس مصرلعب 11 مباراة فاز 7 تعادل 2 خسر 2 له 16 هدفًا عليه 7 أهداف كلين شيت 7 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين ”الهدافين .. محمد صلاح أبو جريشة 3 أهداف – حسنى عبد ربه 3 أهداف – إسماعيل توتو هدفين – عماد سليمان هدفًا – حمدى نوح هدفًا – طارق الصاوى هدفًا – جون أوتاكا هدفًا – محمد بركات هدفًا – محمد حسيب هدفًا – كريم بامبو هدفًا – لاعب المقاولون العرب فى مرماه هدفًا كأس الكونفدراليةلعب مباراتين، فاز 1 خسر 1، له 3 أهداف عليه 3 أهداف.