شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن مواجهة الاسماعيلى والمقاولون العرب فى كلاسيكو أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة

2_فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط بعدما لعب أربع مباريات خسرهم جميعاً وسجل لاعبوه هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

3_أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إلى الحكم أمين عمر إدارة لقاء الإسماعيلي مع المقاولون العرب ويعاونه كل من خالد السيد مساعد أول وعدى عيد مساعد ثان ومحمود ناصف حكم رابع ومحمود دسوقي حكم فيديو وأحمد ناجى مساعد حكم فيديو.

4_يدخل ذئاب الجبل مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

5_ التقى الاسماعيلى والمقاولون العرب فى 72 مباراة بالدورى المحلي فاز الدراويش في 31 وتعادل 26 وخسر 15، له 83 هدفًا وعليه 59 هدفًا، كلين شيت 30 مباراة.

6_ مواجهات المقاولون العرب والاسماعيلى على ملعب الدراويش انتهت بتحقيق الفريق الاصفر لـ 19 فوز وتعادل 14 وخسر 3، له 45 هدفًا وعليه 19 هدفًا وكلين شيت 19 مباراة.

7_مواجهات المقاولون العرب والاسماعيلى على ملعب ذئاب الجبل انتهت بتحقيق الفريق الاصفرلـ 12 فوز وتعادل 12 وخسر 12 له 38 هدفًا وعليه 40 هدفًا، كلين شيت 11 مباراة.

8_وفي البطولات المحلية بشكل عام لعب الفريقان 83 مباراة فاز الإسماعيلى فى 38 وتعادل 28 وخسر 17، له 99 هدفًا عليه 66 هدفًا كلين شيت 37 لقاء.

9__أهداف الإسماعيلى فى شباك الذئاب جاءت عن طريق 48 لاعبًا بدون لاعبا المقاولون العرب .. محمد حازم ومحمد بركات 6 أهداف لكلا منهما ، أسامه خليل وعماد سليمان 4 أهداف لكلا منهما ، أيمن الجمل وبشير عبد الصمد وعبد الحميد بسيونى 3 أهداف لكلا منهما ، حمدى نوح ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وعصام عبد العال ومحمد صلاح أبو جريشة ومجدى الصياد وجون أوتاكا ومحمد محسن أبو جريشة وأحمد خيرى ومحمود متولى وكريم بامبو هدفين لكلا منهما ، على أبو جريشة وأبو بكر غازى وحماده الرومى وخالد القماش وإسماعيل توتو وشحته دسوقى وطارق الصاوى ومحمود حسن وأحمد العجوز وفوزى جمال وحمام إبراهيم وعبد الرازق محمد وحسنى عبد ربه ويوسف جمال وسيد معوض ومحمد فضل وعبد الله الشحات وإبراهيم يحيى وعمر جمال ومحمد حمص وأحمد على وعمرو السولية وأحمد سمير فرج وشكرى نجيب وإيمانويل بناهينى ومروان محسن ومحمد أبو المجد بوشا وبنسيون شيلونجو ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم بجانب هدفى لاعبا المقاولون العرب

10__فى كأس مصر لعب الاسماعيلى والمقاولون العرب 11 مباراة فاز الدراويش فى 7 تعادل 2 خسر 2 له 16 هدفًا عليه 7 أهداف كلين شيت 7 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين ”

11__الهدافين .. محمد صلاح أبو جريشة 3 أهداف – حسنى عبد ربه 3 أهداف – إسماعيل توتو هدفين – عماد سليمان هدفًا – حمدى نوح هدفًا – طارق الصاوى هدفًا – جون أوتاكا هدفًا – محمد بركات هدفًا – محمد حسيب هدفًا – كريم بامبو هدفًا – لاعب المقاولون العرب فى مرماه هدفًا.

12_سبق للدراويش أن تواجه مع عماد النحاس فى عدة مباريات إلا أن الغلبة كانت للفريق الأصفر وفقا للغة الأرقام فقد خاض الإسماعيلى ضد النحاس 9 مباريات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 3، وله 11 هدفًا وعليه 7 أهداف، وكلين شيت 3 لقاءات.