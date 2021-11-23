موعد مباريات الجولة السادسة فى بطولة الدوري المصري

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد غد الخميس ، مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ، بإقامة 4 مباريات حيث يواجه الاتحاد السكندري نظيره فاركو ، فيما يستضيف الاهلي فريق سموحة ، بينما يواجه الزمالك نظيره سيراميكا ، وتستكمل باقي مباريات الجولة يومي الجمعة والسبت .

جدول مباريات الاسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

الخميس 25 نوفمبر

الاتحاد السكندري × فاركو

الأهلي× سموحة

سيراميكا × الزمالك

الجمعة 26 نوفمبر

البنك الأهلي × المقاولون العرب

الإسماعيلي × غزل المحلة

طلائع الجيش× فيوتشر

السبت 27 نوفمبر

إيسترن كومباني× الجونة

وفرط فريق الزمالك في نقطتين غاليتين بالتعادل مع البنك الأهلى، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس ، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليبتعد الفارس الأبيض عن غريمه التقليدي الأهلى بخمس نقاط كاملة عقب مرور 5 جولات من المسابقة.

وواصل النادي الأهلي حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما تغلب على منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما احتفظ بيراميدز بتواجده في وصافة الجدول برصيد 13 نقطة بعدما حقق فوزًا سهلًا على منافسه إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد.

ويأتي غزل المحلة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الجولة الخامسة كالتالي: