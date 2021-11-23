شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مكالمة الأهلي مع الننى ..عرض مالي واللاعب يحدد موعد انضمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن أحد الوسطاء حرص على فتح خط التفاوض مع محمد الننى لاعب خط وسط ارسنال الانجليزى بشأن استطلاع رأيه فى الانضمام للنادى الاهلى ، وأخطر الننى هذا الوسيط برغبته فى استكمال مشواره الاحترافى لمدة موسمين على الاقل، مؤكداً أن الأولوية ستكون للنادى الاهلى حال استقراره على نهاية مسيرته الاحترافية والعودة لمصر تنفيذاً لوصية والدته خاصة أن الننى أحد ناشىء القلعة الحمراء قبل أن يتألق فى ملاعب أوربا.

مصدر فى الأهلى أكد أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مع محمد الننى فى ظل وجود قناعة بأن اللاعب سيفضل استكمال مسيرته الاحترافية عن العودة للدورى المصرى فى الوقت الحالي، رغم تأكيد وكيل أعماله ووالده أنه حال عودته لمصر سيفضل العودة للنادى الأهلي.

وكشف المصدر أن التعاقد مع لاعب عالمى بحجم الننى سيمثل إضافة قوية للفريق، ولكن بشرط موافقته على تقاضى راتب أقل من الذى يحصل عليه فى أرسنال الآن بواقع 25 مليون جنيه سنوياً على الأقل، حيث يحصل اللاعب حالياً من العملاق الإنجليزى على 2.5 مليون إسترلينى، ما يعادل 52 مليون جنيه مصري، فى الوقت الذى يعد أقصى رقم من المحتمل أن يدفعه الأهلى فى لاعب بقيمة الننى سيكون 1.5 مليون دولار أى ما يعادل 27 مليون جنيه مصرى وهو أقصى راتب يحصل عليه لاعب فى الأهلي، حيث لن يحصل عليه أى لاعب أخر بخلاف الننى سوى على معلول فى عقد تجديده الجديد.

وباتت أيام محمد الننى معدودة داخل نادى أرسنال بعد اقتراب عقد اللاعب على الانتهاء بنهاية الموسم الجاري، حيث كشفت تقارير صحيفة بريطانية اقتراب اللاعب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم.

ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية فإن نادى جالاتا سراى التركى يرغب فى حسم التعاقد مع محمد الننى خلال شهر يناير القادم، وذلك فى ظل خروج اللاعب من حسابات ميكيل أرتيتا المدير الفنى لنادى أرسنال، وأوضحت الصحيفة أن ويليام دافيلا وكيل أعمال محمد الننى أكد ان اللاعب لديه رغبة قوية فى خوض تجربة فى الدورى التركى من خلال بوابة نادى جالاتا سراي.

ويدخل محمد الننى دائرة اهتمام فريق جالاتا سراى التركي، بعد أن خاض موسمين بقميص فريق بشكتاش على سبيل الإعارة قبل العودة إلى الجانرز مجدداً.