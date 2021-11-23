شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حقق منتخب مصر فى كأس العرب قبل تسجيل الظهور الخامس ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مشاركات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن والتى شارك فيها 10 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.

وأوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة الثانية مع العراق وتونس ولبنان والسعودية، واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، بعد التعادل السلبي مع العراق والسعودية والفوز على لبنان بثلاثية نظيفة ثم الفوز الصعب على منتخب تونس بهدف لطارق سليمان.

وفي نصف النهائي، تلقى الفراعنة هزيمة من منتخب سوريا بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز منتخب مصر على الأردن بهدفين نظيفين أحرزهما علاء ميهوب وحسام حسن.

وفى 1992 ، عاد منتخب مصر للمشاركة في كأس العرب في سوريا وشارك في هذه النسخة 6 منتخبات فقط.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبي الأردن والكويت، وبدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع الأردن وفاز في المواجهة الثانية على الكويت بهدف.

وفي نصف النهائي فاز منتخب مصر على سوريا بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وفي النهائي ضرب منتخب مصر موعدا مثيرا مع السعودية وتقدم الفراعنة بهدف عن طريق سامي الشيشني وأدرك الأخضر التعادل من عبد الرحمن الرومى، وعاد منتخب مصر للمقدمة بهدف أحمد الكأس، لكن المنتخب السعودي تعادل عن طريق سعيد العويران وكانت المباراة تسير نحو التعادل واللجوء لركلات الترجيح، لكن العميد حسام حسن فاجأ الجميع وسجل هدف الفوز بطريقة رائعة "مقصية" ليمنح منتخب مصر الفوز في الدقيقة 85 ويحقق اللقب العربي الوحيد.

وفى عام 1998، أقيمت البطولة في الدوحة بمشاركة منتخب مصر واكتفى الفراعنة بالخروج من الدور الأول ، كما شارك الفراعنة في نسخة كأس العرب التي أقيمت بالسعودية عام 2012 وودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات.

ويسجل منتخب مصر الظهور الخامس له فى بطولة كأس العرب فى النسخة المقبلة بالدوحة وتحديدا فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 أغسطس.