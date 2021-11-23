شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أرقام المدفعجى أحمد سمير فرج مع الاسماعيلي بعد توليه لجنة التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية للنادى الاسماعيلى عبر تويتر أرقام نجمها أحمد سمير فرج بعد توليه لجنة التعاقدات بالقلعة الصفراء مع سمير نصروأحمد الشيخ ، وصنع أحمد سمير فرج جماهيرية فى جنبات الإسماعيلية ما جعل جمهور الدراويش يكتب اسمه "على الجدران"، أحمد سمير فرج من أكاديمية الأهلى وبدأ تألقه بقميص الإسماعيلى واستمر مع الدراويش فى الفترة ما بين 2007 وحتى 2012، وبعد فترة قصيرة مع نادى ليرس البلجيكي، انضم أحمد سمير فرج إلى الزمالك قبل أن يعود إلى الإسماعيلى مجددا.

الظهور الأخير لأحمد سمير فرج في الدوري المصري كان بقميص الداخلية، قبل أن يعلن الاعتزال فى يوليو 2018 عبر حسابه على فيس بوك قائلا "شكرا كرة القدم خلتيني ألعب في أكبر 3 أندية في مصر، وجميع مراحل المنتخبات الوطنية، واحتراف في ليرس البلجيكي وسو شو الفرنسي".

وأضاف "قضيت 32 عاما من الحب والمتعة وارتباطي بجمهور كبير وعظيم من محبين ومنافسين أشكركم علي تغيير حياتي للأفضل دائما وأرجو أن أكون شرفت أسرتي وأهلي وأن كنت خير سفير لبلدي القناطر الخيرية".

وتابع "وأتمني من الجميع أن يكون أستمتع مني بأفضل لحظات وحياتي وآسف لو قصرت في فترة بدون قصد وبطلب من الجميع الدعاء لي في الخطوة القادمة".