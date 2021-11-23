شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلي و الزمالك فى الجولة السادسة ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
ونجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز على منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل سلسلة الانتصارات محليًا ويحافظ على العلامة الكاملة بـ15 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تعادل الزمالك أمام البنك الأهلي 1-1 ، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري .
موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري
يواجه الأهلي نظيره سموحة الخميس المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر علي استاد السلام .
موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري
يخوض فريق الزمالك مباراة غاية في القوة والندية يوم الخميس المقبل، عندما يلتقى سيراميكا فى تمام الساعة 4 عصراً، في مواجهة صعبة لأصحاب الرداء الأبيض بالجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز .
ترتيب الاهلي وسموحة في جدول الدوري
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويتواجد سموحة عند المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط ، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 8 نقاط .
أشرف بن شرقى يعود للزمالك وغياب زيزو
يعود أشرف بن شرقى لقيادة وسط الزمالك أمام سيراميكا بعد غيابه عن المباراة الماضية، بينما يغيب أحمد سيد زيزو للإصابة.الأهلى يبدأ دراسة مباريات سموحة قبل موقعة الخميس فى الدورى