شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلي و الزمالك فى الجولة السادسة ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر قطبي الكرة المصرية ، النادي الأهلى والزمالك مواجهة صعبة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر أقامتها يوم الخميس المقبل علي ستاد السلام ، حيث يستضيف المارد الأحمر فريق سموحة، بينما يواجه الأبيض نظيره سيراميكا .

ونجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز على منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل سلسلة الانتصارات محليًا ويحافظ على العلامة الكاملة بـ15 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تعادل الزمالك أمام البنك الأهلي 1-1 ، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري .

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

يواجه الأهلي نظيره سموحة الخميس المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر علي استاد السلام .

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري يخوض فريق الزمالك مباراة غاية في القوة والندية يوم الخميس المقبل، عندما يلتقى سيراميكا فى تمام الساعة 4 عصراً، في مواجهة صعبة لأصحاب الرداء الأبيض بالجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز . ترتيب الاهلي وسموحة في جدول الدوري موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويتواجد سموحة عند المركز التاسع برصيد 6 نقاط.