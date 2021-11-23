شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 مصريين إلى دور الـ 16ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الدورالتمهيدي ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها كوالا لامبور، خلال الفترة بين 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ونجح 4 لاعبين مصريين في التأهل إلى منافسات دور الـ 16 بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي حيث جاءت نتائج المصريين في ذلك الدور كالتالي:

ـ فوز ندى عباس على مواطنتها منه ناصر بعد انسحاب الأخيرة.

ـ فوزمنه حامد على الماليزية اووى كاه يان بنتيجة 3- وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 11-4 .

ـ فوزهنا رمضان على الماليزية يي ون تشان بنتيجة 3-وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-9.

ـ هزيمة مريم متولى أمام اللاعبة الماليزية لي كاه يي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 7-11, 11-4, 12-10.

ـ هزيمة ميار هاني أمام الماليزية إيفا أزمان بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-5, 11-3 .

ـ فوز مازن جمال على الأمريكي تود هارتي بنتيجة 3ـ1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 12-10, 11-8, 11-7.