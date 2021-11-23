شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إبراهيم نور الدين ليس له بديل فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لن يتم ترشيح حكم مصرى بديل لإبراهيم نور الدين فى بطولة كأس العرب التى تقام فى الدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن ضيق الوقت يمنع لجنة الحكام من مخاطبة فيفا لترشيح بديل، بجانب أن حكام البطولة دخلوا فى معسكر مغلق أمس استعدادا للبطولة، كما أن الفيفا عادة ما يختار عدد كبير من الحكام لهذه البطولات تحسبا لأى ظروف طارئة كما حدث مع ابراهيم نور الدين.

وأعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، استبعاد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى من بطولة كأس العرب بسبب إصابته بفيروس كورونا. وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أصيب إبراهيم نور الدين بفيروس كورونا بشكل مفاجئ أثناء قيامه بإجراء مسحة قبل السفر للدوحة للمشاركة فى كأس العرب".

وأضاف عصام عبد الفتاح، "للأسف الشديد تم استبعاد إبراهيم نور الدين من البطولة وهو الحكم المصرى الوحيد الذى كان سيشارك فيه ".