شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: لاعبو الزمالك و كارتيرون محتاجين هدوء و تركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش أن لاعبى الزمالك و المدير الفنى باتريس كارتيرن محتاجين هدوء تركيز فى الملعب.

وأكد بسيونى فى تصريح لـ الخليج 365، أن لاعبى الزمالك يحتاجون أيضا إلى عودة الثقة و تقوية خط الدفاع ، فى ظل توتر الفترة الأخيرة و خسارة نقاط فى الدورى.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين يرفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثامن.

ويخوض فريق الكرة بنادى الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصراً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراته المقبلة فى الدورى أمام سيراميكا الخميس المقبل، بعدما رفض كارتيرون المدير الفنى، الراحة عقب مباراة أمس أمام البنك الأهلى.