شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مجهول يضرب النحاس بـ"سكينة" فى مباراة الإسماعيلى وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى محمد عبد الله ظهير أيمن الأهلى والإسماعيلى السابق كواليس مواجهة سابقة مع فريق سيمبا التنزانى، عندما كان لاعباً بين صفوف الإسماعيلى، قائلا "لاعبت سيمبا عندما كنت فى الإسماعيلى، وكسبنا سيمبا 2 / 1 على أرضنا، وفى مباراة العودة تم لعبها على يومين، حيث تم إلغاؤها بسبب الأمطار فى اليوم الأول".

وأضاف: لعبنا المباراة فى اليوم التالى وعماد النحاس تعرض للضرب بسكينة بعد هذه المباراة، على يد شخص مجهول، ووجدناهم كتبوا لنا على جدران غرف الملابس "تريدون أو لا تريدون سنسحقكم بالسابعة".

وأكمل: "حاليًا الأمور تغيرت بشكل واضح فى أفريقيا عن الوقت السابق، بعدما أصبحت تصدر العديد من اللاعبين إلى أوروربا".