شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يوافق على تخفيض غرامة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة على قبول التماس فريق سلة الاتحاد السكندري وتخفيض الغرامة المالية التى تم توقيعها على الفريق على خلفية رفض تسلم ميداليات المركز الثانى بنهائي دورى المرتبط امام الاهلى.

وكشف اتحاد السلة انه تم تخفيض الغرامة والتى وصلت الى 65 الف جنيه بإلغاء غرامة 4 لاعبين و 4 إداريين بواقع 3 الاف على كل منهم ، وبالتالى يكون الغرامة 41 الف يتم خصم غرامة المدير الفنى والتى تبلغ 5 آلاف، حيث يقوم مرعى بسدادها، ليصبح قيمة الغرامة 36 الف جنيها.

وتقدم الاتحاد السكندرى بالتماس رسمي إلى اتحاد كرة السلة لتخفيض قيمة الغرامة استنادا على تواجد 3 إداريين و عدد من اللاعبين خلال تسلم الميداليات .